KPSS'siz 1343 memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS olmaksızın memur alımı tercihleri ve şartları

KPSS şartı aranmaksızın personel alımının duyurulmasının ardından, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak memurluklar araştırılmaya başlandı. Peki ama KPSS'siz hangi pozisyonlarda ve hangi illerde memur alımı olacak? KPSS şartı aranmadan alınan memurlar neye göre ve hangi şartlarda alınacak? KPSS'siz alımlar neye göre değerlendirilecek? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte bütün sorularınızın cevabı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı şartları...