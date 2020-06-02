KPSS'siz 1343 memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS olmaksızın memur alımı tercihleri ve şartları
KPSS şartı aranmaksızın personel alımının duyurulmasının ardından, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak memurluklar araştırılmaya başlandı. Peki ama KPSS'siz hangi pozisyonlarda ve hangi illerde memur alımı olacak? KPSS şartı aranmadan alınan memurlar neye göre ve hangi şartlarda alınacak? KPSS'siz alımlar neye göre değerlendirilecek? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte bütün sorularınızın cevabı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı şartları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından KPSS şartı aranmaksızın binlerce kişinin memur statüsünde, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında alınacağını belirtti. Söz konusu ilanın detaylarına bakıldığında kamu genelinde 1343 kişinin istihdam edileceği bildiriliyor.
Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda tercih işlemlerinin e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığı belirtildi.
Hangi alanlarda alım yapılacak?
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Hazine ve Maliye Bakanlığı
-Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetlerı Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
-Milli Eğitim Bakanlığı
-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
-Adalet Bakanlığı
-Üniversiteler
-AFAD
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Gelir İdaresi Başkanlığı
-İçişleri Bakanlığı
-Sağlık Bakanlığı
-Tarım ve Orman Bakanlığı
-SGK
-TMO
-TPAO
-YÖK
-Çalışma Bakanlığı
-Kültür Bakanlığı
-İŞKUR