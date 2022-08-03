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Gündem KPSS'den çıktı acı haberi geldi
Gündem

KPSS'den çıktı acı haberi geldi

Samsun'da KPSS sınavı sonrası serinlemek için girdiği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 13:41:00 -
KPSS'den çıktı acı haberi geldi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi önünde 3 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşı ile birlikte önce KPSS sınavına girip daha sonra da birlikte serinlemek için Karadeniz'e giren Dursun Kise (35) denizde kayboldu.

Vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartılan Kise, ilk müdahalesi sahilde yapıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dursun Kise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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