KPSS'deki soru hırsızlarına ceza yağdı! 2010 yılında yapılan KPSS'de soruları çalan FETÖ'cülere ceza yağdı. Mahkeme, davada yer alan 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verdi.

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi. 2010 KPSS sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatını hükmeden mahkeme, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.

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