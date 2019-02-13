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KPSS'deki soru hırsızlarına ceza yağdı!

2010 yılında yapılan KPSS'de soruları çalan FETÖ'cülere ceza yağdı. Mahkeme, davada yer alan 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
KPSS'deki soru hırsızlarına ceza yağdı!

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

2010 KPSS sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

20 sanığın beraatını hükmeden mahkeme, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
  1. KPSS
  2. KPSS FETÖ

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  • Yılmaz YAŞARYılmaz YAŞAR6 sa önce
    14 yıl çok az kaç kişinin hayatını çaldı şerefsizler soru çalmak değil bu hayat çalmaktır.

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