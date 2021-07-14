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Eğitim KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS-2021/1 sonuç sorgulama
Eğitim

KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS-2021/1 sonuç sorgulama

KPSS-2021/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarını merak ederken sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor. KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS-2021/1 sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:29:00 -
KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS-2021/1 sonuç sorgulama

KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerde taban puanlar yer aldı. KPSS-2021/1 sonuç sorgulama ekranı...

KPSS-2021/1 sonuç sorgulama ekranı

KPSS tercihleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 14 Temmuz yani bugün açıklandı. KPSS taban puanları ise açıklanan sayısal bilgiler kısmında bulunuyor.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM' şu açıklamayı yaptı;"KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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