KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS-2021/1 sonuç sorgulama

KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerde taban puanlar yer aldı. KPSS-2021/1 sonuç sorgulama ekranı...

KPSS-2021/1 sonuç sorgulama ekranı

KPSS tercihleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 14 Temmuz yani bugün açıklandı. KPSS taban puanları ise açıklanan sayısal bilgiler kısmında bulunuyor.

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ÖSYM' şu açıklamayı yaptı;"KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"