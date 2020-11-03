KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Memur olmak isteyenlerin merakla sorguladığı KPSS sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanması için gün sayan adaylar bir yandan KPSS tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavları sonrasında atama tercihi işlemleri büyük merak konusu oldu. KPSS lisans sonuçları açıklandıktan sonra KPSS atama tercihleri ne zaman sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS lisans tercihlerinin en zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama olmadı. ÖSYM, KPSS lisans tercihleri için arih aralığı paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.