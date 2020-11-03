ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavları sonrasında atama tercihi işlemleri büyük merak konusu oldu. KPSS lisans sonuçları açıklandıktan sonra KPSS atama tercihleri ne zaman sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS lisans tercihlerinin en zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama olmadı. ÖSYM, KPSS lisans tercihleri için arih aralığı paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.