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Gündem KPSS tercihleri başlıyor: Tarihler belli oldu
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KPSS tercihleri başlıyor: Tarihler belli oldu

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KPSS tercihleri başlıyor: Tarihler belli oldu

ÖSYM, KPSS kapsamında yapılacak merkezi yerleştirme tercih sürecinin 9 Temmuz’da başlayacağını, adayların tercihlerini 16 Temmuz’a kadar yapabileceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

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