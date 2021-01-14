KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2020/2 tercih sorgulama
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020/2 tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Peki KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan KPSS-2020/2 tercihlerinin açıklandığını ilan etti.
Bugün açıklanan habere göre bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığı bildirildi. Heyecanla bugünü bekleyen adaylar KPSS 2020/2 tercih sonuçlarını nereden sorgulayabileceklerini merak ediyor.
KPSS 2020/2 tercih sonucu nereden öğrenilir?
Adaylar açıklanan KPSS 2020/2 tercih sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.