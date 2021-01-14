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Eğitim KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2020/2 tercih sorgulama
Eğitim

KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2020/2 tercih sorgulama

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020/2 tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Peki KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:48:00 -
KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2020/2 tercih sorgulama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan KPSS-2020/2 tercihlerinin açıklandığını ilan etti.

Bugün açıklanan habere göre bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığı bildirildi. Heyecanla bugünü bekleyen adaylar KPSS 2020/2 tercih sonuçlarını nereden sorgulayabileceklerini merak ediyor.

KPSS 2020/2 tercih sonucu nereden öğrenilir?

Adaylar açıklanan KPSS 2020/2 tercih sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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