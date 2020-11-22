KPSS soru cevap anahtarı sayfası | Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) 22 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi. Peki, KPSS ortaöğretim soruları nasıldı?

KPSS soruları nasıldı? | KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS ortaöğretime girenlerin sorular hakkında yorumları farklı. Kimi soruların kolay olduğunu kimi ise son derece zor olduğunu belirtiyor. Sınava giren öğrenciler sorular ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM henüz KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarını yayınlamadı. Soru ve cevap anahtarının 23 Kasım’da yayınlanması bekleniyor. Ayrıca KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak.

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