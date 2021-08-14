  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Büyük yıkım: Yerleşim yeri yerle bir oldu
Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye
Kabil yönetimi lideri Eşref Gani’den Afganistan açıklaması: Savaşa devam!
Erling Haaland 2 golle sezona başladı
Eğitim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavlarına katılan memur adayları KPSS sonuçları açıklandı mı? Sorgulamasında bulunuyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 22:32:00 -
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KPSS sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS sonuçlarını bekliyor. Adaylar tarafından ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay