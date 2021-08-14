KPSS sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS sonuçlarını bekliyor. Adaylar tarafından ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.