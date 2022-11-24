KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:
Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ise sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırıyor.
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapıldı. Adayların merakla beklediği sonuçlar ilan edildi. Peki, KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:
KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğreniliyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.
KPSS tercihleri ne zaman?
ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.