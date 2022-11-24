  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:
Eğitim

KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:

Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ise sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 10:49:00 -
KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapıldı. Adayların merakla beklediği sonuçlar ilan edildi. Peki, KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları öğren:

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğreniliyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.

KPSS tercihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23