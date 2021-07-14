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KPSS sonuçları açıklandı

KPSS-2021/1 sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:28:00 - 2021-07-14 09:43:30
KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM: "1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

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