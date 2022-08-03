KPSS sınav salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek 2022? KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar kaç TL?

31 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen genel yetenek ve genel kültür sınavındaki bazı soruların bir yayın evinin deneme kitapçığında sorulan sorular ile aynı olduğu sosyal medyada iddia edilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete yayımlanan kararla da, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı kaydedildi. KPSS sınavında görev alan gözetmenler ise ÖSYM sınav ücretlerinin ne kadar olduğu ve KPSS sınav ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor.

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM Başkanlığı, bu yılın ikinci altı ayı için sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını bildirmişti. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının tamamlanmasından sonra 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında KPSS görevli ücretlerinin Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.