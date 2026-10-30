KPSS P93 puanı nedir? KPSS P93 puanı hangi kadrolarda kullanılır?

KPSS P93 puanı, önlisans mezunlarının kamu kurumlarına yerleşme sürecinde kullandığı puan türüdür. KPSS P93 puanı ile merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadrolara ve kurumların gerçekleştirdiği personel alımlarına başvuru yapılabiliyor. KPSS P93 puanının hangi alanlarda geçerli olduğu ise tercih edilecek kadronun başvuru şartlarına göre değişiyor.

KPSS P93 PUANI NEDİR?

KPSS P93, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans oturumuna katılan adayların sonuçları üzerinden hesaplanan puan türüdür. Bu puan, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayların kamu personeli alımlarında değerlendirilmesinde kullanılır.

Önlisans mezunları, KPSS P93 puanlarıyla eğitim düzeylerine uygun kadrolara başvurabilir. Başvuru yapılabilecek pozisyonlar, ilgili alımın tercih kılavuzunda veya kurum ilanında yer alan şartlara göre belirlenir.

KPSS P93 PUANI HANGİ KADROLARDA KULLANILIR?

KPSS P93 puanı, önlisans mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılır. Merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadroların yanı sıra KPSS puan şartı bulunan bazı kurum alımlarında da bu puan türü esas alınır.

P93 puanıyla başvuru yapılabilen pozisyonlar arasında ilan şartlarına bağlı olarak şoför, memur, tekniker, bilgisayar işletmeni ve çeşitli destek personeli kadroları bulunabilir. Ancak her pozisyon için mezuniyet, sertifika, ehliyet ve diğer özel koşulların ayrıca karşılanması gerekir.

KPSS P93 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS puanlarının geçerlilik süresi, sınavın türüne ve ilgili personel alımının mevzuatına göre değişebilir. Önlisans KPSS puanıyla yapılacak merkezi yerleştirmelerde ilgili sınav döneminin puanının geçerliliği esas alınır.

Adayların başvuru öncesinde ÖSYM tercih kılavuzunu ve kurumların yayımladığı personel alım ilanlarını incelemesi gerekir.

KPSS P93 PUANI İLE LİSANS KADROLARINA BAŞVURU YAPILIR MI?

KPSS P93 puanı önlisans düzeyindeki sınav sonuçlarına ait olduğu için lisans mezunlarına yönelik P3 puan türünün yerine kullanılamaz. Lisans düzeyindeki kadrolara başvurmak isteyen adayların ilgili sınav ve mezuniyet şartlarını karşılaması gerekir.

KPSS P93 PUANI İLE ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

KPSS P93 puanıyla atanmak için bütün kadrolarda geçerli tek bir taban puan bulunmaz. Yerleştirme puanları; kadro sayısı, başvuran adayların puanları, tercih yoğunluğu ve kadronun özel şartlarına göre değişir.

Bu nedenle adayların yalnızca puanlarına bakarak atanma durumunu değerlendirmemesi, geçmiş yerleştirme sonuçlarını ve güncel tercih kılavuzunu birlikte incelemesi gerekir.

ÖSYM'nin sınav, tercih ve yerleştirme duyurularına https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.