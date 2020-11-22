KPSS ortaöğretim sonuçları | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman? | 2020 KPSS ortaöğretim 22 Kasıp Pazar günü yapıldı. 130 dakika süren sınavın ardından adaylar hem cevap anahtarını merak etmeye başladı hem de sonuçların ilan edileceği günü. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? | KPSS sonuçları hangi gün açıklanır?
KPSS sonuç sorgulama ekranı| Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim 22 Kasım Pazar günü 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim 22 Kasım Pazar günü saat 10.15’te başladı. Adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmaya başladı. 2020 KPSS ortaöğrenim sonuçları 24 Aralık’ta ilan edilecek.