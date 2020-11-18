KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelenecek mi?

Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlandı. Yeni koronavirüs yasaklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak. Yeni tedbirler AVM’lerden tutun da kuaför, kafe ve Restoranlara kadar kısıtlamalar geldi. hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşlar sınavın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki, 22 Kasım KPSS yapılacak mı? KPSS ortaöğretim sınavı nasıl yapılacak?

Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına girmekte. Daha önce ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans, önlisans mezunları KPSS sınavına girdi. İki yılda bir yapılan ve ortaöğretim-lise mezunlarının gireceği KPSS ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak. Ancak hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağından sınava girecek adaylar KPSS ortaöğretim sınavınan nasıl yapılacağını merak ediyor.

KPSS ortaöğretim sınavı nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den saat 10'a kadar geçerli olacak ve hafta sonu bu şekilde uygulanacak.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Bundan dolayı da KPSS sınavına girecek adaylar bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.