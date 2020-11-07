KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans ve önlisans sınavından sonra şimdi de KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak. Memur adayları, 2020 KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Peki ÖSYM ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde yapılacak. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanacağı ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunda açıklanmıştı.

ÖSYM, sınavlardan en geç bir hafta önce sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıklıyor. Daha önceki oturumlar kaynak alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 12 Kasım ya da 16 Kasım’da ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açılması bekleniyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın