15-30 Eylül 2020 Tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan KPSS ortaöğretim sınavının tarihi merak konusu oldu. Sınav tarihi sonrasında en çok merak edilen sorulardan biri de sınav yerleri oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi duyurulduğunda haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri nereden öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden profil bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.