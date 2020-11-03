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Eğitim KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenecek olacak KPSS ortaöğretim sınav yerleri sınava girecek adayların gündemi oldu. Peki, KPSS ortaöğretim 2020 sınav giriş belgesi yayımlanacak mı? İşte KPSS ortaöğretim hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:28:00 -
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

15-30 Eylül 2020 Tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan KPSS ortaöğretim sınavının tarihi merak konusu oldu. Sınav tarihi sonrasında en çok merak edilen sorulardan biri de sınav yerleri oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi duyurulduğunda haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri nereden öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden profil bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.

 

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