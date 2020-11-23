KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ÖSYM 22 Kasım KPSS ortaöğretim sınav sonuçları

Memur olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, iki yılda bir gerçekleştirilen ve ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavına girdi. KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi. KPSS ortaöğretim sınavında ter döken adaylar, sınavın tamamlanmasıyla birlikte KPKK ortaöğretim sorularının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı

ÖSYM’nin yaptığı 2020 KPSS sınavına katılan adayların beklediği KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması beklenilmekte. KPSS soru ve cevaplarına adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin AİS internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.