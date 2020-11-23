  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ÖSYM 22 Kasım KPSS ortaöğretim sınav sonuçları
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ÖSYM 22 Kasım KPSS ortaöğretim sınav sonuçları

KPSS ortaöğretim sınavı soruları açkılandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınavı soruları ne zaman açıklanır? soruları KPSS ortaöğretim sınavının 22 Kasım Pazar günü tamamlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. KPSS ortaöğretim sınav soruları ÖSYM tarafından yayınlanıyor. Peki KPSS ortaöğretim soruları yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 08:28:00 -
KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ÖSYM 22 Kasım KPSS ortaöğretim sınav sonuçları

Memur olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, iki yılda bir gerçekleştirilen ve ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavına girdi. KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi. KPSS ortaöğretim sınavında ter döken adaylar, sınavın tamamlanmasıyla birlikte KPKK ortaöğretim sorularının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı 

ÖSYM’nin yaptığı 2020 KPSS sınavına katılan adayların beklediği KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması beklenilmekte. KPSS soru ve cevaplarına adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin AİS internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Eski Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. ..
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yap..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay