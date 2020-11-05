KPSS lisans sınavına girenler ÖSYM tarafından KPSS sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte KPSS sınav puanını öğrendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunacaklar KPSS sınavlarına girmek zorunda. KPSS lisans sınav her yıl yapılırken, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavları ise iki yılda bir yapılmakta. KPSS ortaöğretim (Lise) mezunlarının gireceği KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. KPSS ortaöğretim başvurusunda bulunacaklar KPSS sınav yerlerini merak ediyor. KPSS Ortaöğretim sınavı yaklaştı. Adaylar yaklaşan sınav için giriş belgesi tarihlerini öğrenmek istiyorlar. 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav detayları.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 KPSS sınav süreci devam ederken 2020 KPSS ortaöğretim sınavı, 22 Kasım tarihinde, KPSS önlisans sınavı 25 Kasım'da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı da 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklanacak. KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz belli olmadı. KPSS sınav giriş belgesi sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmakta. Bu yıl 12 Kasım tarihinde sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sayısı üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi yardımıyla sorgulanmakta.