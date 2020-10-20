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Eğitim KPSS ortaöğretim çıkmış sınav soruları!
Eğitim

KPSS ortaöğretim çıkmış sınav soruları!

KPSS Ortaöğretim testi ve çözümleri. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar, 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvurularını 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra KPSS puanı bir yıl süreyle geçerli olacak. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar çıkmış KPSS sorularını araştırıyor. İşte KPSS ortaöğretim çıkmış soruları.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:05:00 -
KPSS ortaöğretim çıkmış sınav soruları!

ÖSYM Kamu Personel Seçem Sınavı yani KPSS’ye kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunacaklar tarafından girilmesi zorunlu bir sınavdır. KPSS sınavı ÖSYM tarafından lisans mezunları her yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları için ise iki yılda bir yapılmakta. KPSS lisans sınavı tamamlandı. 22 Ekim’de KPSS lisans sınav sonuçları açıklanacak. 

KPSS sınav heyacanın yaşayanlar arasında ortaöğretim mezunları da var. Ortaöğretim mezunları başvurusunu yaptıkları 2020 KPSS ortaöğretim sınavına 22 Kasım’da girecek. KPSS ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar bir yandan da çıkmış soruları araştırıyor.  Çıkmış sorular üzerinden test çözümleri yapmak isteyenler ÖSYM KPSS çıkmış soru ve cevaplarını merak ediyor. İşte, KPSS çıkmış sorular ve konu dağılımıyla ilgili ayrıntılar.

2018 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2017 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2016 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2015 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2014 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2013 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2012 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2011 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2010 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2009 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2008 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2007 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2006 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı için tıklayın

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