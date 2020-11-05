KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman açıklacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvrusunda bulunacak adayların girdiği ve ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM KPSS önlisans sınava ilişkin tarihi duyurdu. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman açıklacak?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını bildirdi. KPSS sınav sonuçları için tıklayın. 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erilebilinecek.