KPSS önlisans sınavına girmek isteyenler ‘KPSS önlisans başvuruları ne zaman?’ sorusunu cevabını araştırıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman ayın kaçında yapılacak?

KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans başvuruları bitti mi?

KPSS önlisans başvuruları 3 Ağustos’ta alınmaya başladı. Başvuru işlemi 15 Ağustos 2022 saat 23.59’da sona erecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Sınav ise 2 Ekim 2022’de gerçekleşecek.

2022 ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022'de, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022'de; 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022'de; 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihinde; 13 Kasım 2022'de yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022'de yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.