KPSS önlisans sınavı 2022 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

KPSS önlisans 2022 ne zaman? 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi açıklandı mı? Ön lisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ön Lisans KPSS sınavının bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. KPSS önlisans sınavın ne zaman? KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir düzenleniyor. En son 2020'de yapılan KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu bu yıl yapılmayacak. ÖSYM KPSS sınavı bu yıl yapılmadı. Her iki yılda bir gerçekleştirilen sınavın 2022 tarihi ise henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Durum böyleyken 2022 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama gelmesi halind haberimize ekleme yapılacaktır.

2022 KPSS önlisans sınav tarihi

2022 KPSS önlisans sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından sınav takvimi kapsamında planlanacak. Sınav tarihinin belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS sınav süresi ne kadar?

KPSS sınavı kaç yıl geçerli oluyor? 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS’de kaç oturum var?

KPSS Lisans, a) Genel Yetenek-Genel Kültür, b) Eğitim Bilimleri, c) Alan Bilgisi, d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarında yapılacaktır.