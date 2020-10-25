KPSS önlisans sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenlerin girdiği KPSS sınavı ÖSYM tarafından yapılmaya devam ediliyor. Lisans meunlarının gerçekleştirdiği KPSS lisans sınavı tamamlandı. Geçtiğimiz gün de KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarına göre, adaylar kamu kurum ve kuruluşlarda iş başvurusunda bulunabilecekler. ÖSYM bu kez de KPSS önlisans mezunlarının iki yılda bir gireceği KPSS 2020 önlisans sınavını gerçekleştirdi. Saat 10:00’da başlayan KPSS önlisans sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS önlisans sınavın süresi 130 dakika olacak.

KPSS önlisans sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

ÖSYM KPSS önlisans sınav soru ve cevapları sınavı tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. KPSS önlisans sınavı soru ve cevapları 26 Ekim Pazartesi günü ÖSYM üzerinden yayınlanması bekleniyor. KPSS sınavı soru ve cevapları için tıklayın

KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sınavında ter döken adaylar, iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye de başladı. ÖSYM takvimiyle KPSS önlisans sonuç tarihi paylaşıldı. 2020 yılı takvimine göre KPSS önlisans sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak. KPSS sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi AİS üzerinden açıklanacak.