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Eğitim

KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

Koronavirüs salgını sağlıktan eğitime pek çok alanı etkiledi. Salgın sebebiyle sınav tarihleri de değişti. Vatandaşlar “KPSS ne zaman?” , “KPSS başvuru tarihi” , “KPSS önlisans başvuru tarihleri” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:35:00 -
KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

ÖSYM sınav tarihlerinin yenilendiğine yönelik bir açıklama yaptı. ÖSYM, sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

“Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ

Başvuru tarihi 30.06.2020-13.07.2020

Geç başvuru tarihi: 22.07.2020-23.07.2020

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