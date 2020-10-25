KPSS önlisans atama puanları kaç? KPSS önlisans atama puanları 2020!

ÖSYM, her yıl KPSS lisans sınavını her iki yılda da önlisans ve lisans sınavını gerçekleştiriyor. Ortaöğretim ve önlisans mezunları bu yıl KPSS sınavına giriyor. KPSS lisans ve önlisans sınavı tamamlanırken KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak. KPSS ön lisans 2 yıllık memur atama taban puanları merak ediyor. Adaylar ÖSYM KPSS ön lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte KPSS önlisans mezunları en az kaç puanla memur olarak atandığı araştırılıyor. Bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak memur adayları ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmelerde baraj puanı bulunmamakta ancak kamuya memur olarak atanabilmek için KPSS puanı 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

KPSS 2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin verilere göre, önlisans mezunları 33 bin 137 aday 912 kontenjan ayrıldı.

ÖSYM KPSS önlisans atama taban puanları en küçük, en büyük

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları için tıklayın