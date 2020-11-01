KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavlara giren adayların merakla beklediği bir diğer konu KPSS Ön Lisans sonuçları. Ön lisans düzeyinde sınava giren ve alacağı puanı merakla bekleyen pek çok vatandaşın sürekli araştırdığı konulardan biri de KPSS sonuçları oluyor. Memur olmak için KPSS sınavına giren vatandaşlar işaretledikleri soruların doğru ya da yanlışlığını, geçtiğimiz hafta yayımlanan KPSS Ön Lisans soru ve cevap kitapçığı üzerinden kontrol etti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
Memur adayları, KPSS ön lisans sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Ön Lisans düzeyinde KPSS girişi yapan birçok vatandaş, internette arama motorlarında bu konuda araştırmalara devam ediyor. ÖSYM, 2020 sınav takviminde söz konusu sınavın değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. KPSS sonuçları ilerleyen haftalarda ÖSYM'nin AİS ekranından bildirilecek. İşte, 2020 KPSS ön lisans sonuçları tarihi hakkında bilgiler…
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 26 Kasım tarihinde erişimi sağlanacak. ÖSYM'nin iş yoğunluğuna göre sonuçları daha önce açıklaması durumunda memur adayları, sonuçları daha erken dönemde de öğrenme şansına sahip olacak.
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda paylaşılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığında verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişimleri sağlanacaktır.
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