Sınavlara giren adayların merakla beklediği bir diğer konu KPSS Ön Lisans sonuçları. Ön lisans düzeyinde sınava giren ve alacağı puanı merakla bekleyen pek çok vatandaşın sürekli araştırdığı konulardan biri de KPSS sonuçları oluyor. Memur olmak için KPSS sınavına giren vatandaşlar işaretledikleri soruların doğru ya da yanlışlığını, geçtiğimiz hafta yayımlanan KPSS Ön Lisans soru ve cevap kitapçığı üzerinden kontrol etti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar