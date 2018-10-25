KPSS ön lisans sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Kasım 2018'de uygulanacak KPSS için ön lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KKTC'de ise 28 Ekim'de saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Nüfus cüzdanı fotoğrafsız olan adayların sınav binalarına kesinlikle giremeyeceği kaydedildi.