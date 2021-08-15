KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021
Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları tamamlandı. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, sınav soru ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, KPSS ÖABT sonu ve cevaplarına nasıl ulaşılır?
KPSS ÖABA sınavı oturumları 15 Ağustos'ta tamamlandı. Binlerce aday sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyordu. Merakla beklenen sorular yayımlandı.
KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021
ÖSYM sınav sorularının yüzde 10'luk bölümünü resmi web sitesinden yayımladı.
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ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 16 Eylül 2021'de açıklanacak.