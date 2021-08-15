  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Beşiktaş duyurdu! Sözleşme imzalandı
Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor
Eğitim KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021
Eğitim

KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları tamamlandı. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, sınav soru ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, KPSS ÖABT sonu ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 20:51:00 -
KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021

KPSS ÖABA sınavı oturumları 15 Ağustos'ta tamamlandı. Binlerce aday sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyordu. Merakla beklenen sorular yayımlandı.

KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı 2021

ÖSYM sınav sorularının yüzde 10'luk bölümünü resmi web sitesinden yayımladı.

KPSS ÖABT SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 16 Eylül 2021'de açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay