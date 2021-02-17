KPSS ÖABT ne demek? ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığına bünyesindeki eğitim kurumlarında kadrolu bir şekilde öğretmenlik yapmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

KPSS ÖABT sınavına yalnızca Eğitim Fakülteleri ve Fen- Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar girebilmektedir. Ayrıca bu sınava girmek isteyen adayların, KPSS'den almış oldukları puan ile öğretmenlik kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun olmaları aranan şartlar arasındadır.

KPSS ÖABT oturumu, lisans düzeyinde bir sınavdır. Bununla beraber öğretmenlik kadroları için başvuran adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına ayrıca alanları ile bağlantılı olarak bahsedilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları gerekir.

MEB tarafından ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar nelerdir?

Türkçe, İlköğretim Matematik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Rehber Öğretmen, Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Lise Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği

KPSS ÖABT 2021 ne zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre öğretmen adayları için yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

Ancak ÖSYM sınav takvimine ek bir açıklamada daha bulundu. ÖSYM açıklamasında, koronavirüs salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması halinde 2021 Yılı Sınav Takviminin güncellenebilecek olduğunu da belirtti.