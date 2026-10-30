KPSS nitelik kodları nedir? 3001 ve 6225 nitelik kodları ne anlama geliyor?

KPSS nitelik kodları, 2026 KPSS önlisans sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından memur adaylarının araştırdığı konular arasında yer aldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen önlisans mezunları, tercih döneminde karşılarına çıkabilecek özel şartları incelemeye başladı. KPSS nitelik kodları arasında bulunan 3001 ve 6225 gibi kodların hangi koşulları kapsadığı da adayların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

KPSS NİTELİK KODLARI NEDİR?

KPSS nitelik kodları, kamu kurumlarının personel alımlarında adaylardan istediği eğitim, mezuniyet ve diğer özel şartları ifade ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda kadroların yanında bulunan bu kodlar, adayların ilgili pozisyona başvurabilmesi için taşıması gereken koşulları gösteriyor.

Nitelik kodları arasında mezuniyet şartlarının yanı sıra sertifika, yabancı dil, ehliyet ve mesleki yeterlilik gibi koşullar da bulunabiliyor.

KPSS 3001 NİTELİK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

3001 nitelik kodu, herhangi bir önlisans programından mezun olma şartını ifade ediyor. Bu kodun bulunduğu kadrolar, ilgili diğer koşulların da karşılanması halinde farklı önlisans programlarından mezun olan adaylara açık olabiliyor.

Ancak kadronun karşısında başka nitelik kodları da bulunuyorsa adayların bu şartları ayrıca sağlaması gerekiyor.

KPSS 6225 NİTELİK KODU NEDİR?

6225 nitelik kodu, bilgisayar işletmenliği sertifikasına ilişkin şartlarla bağlantılı kodlar arasında yer alıyor. Bu kodun bulunduğu kadrolara başvuracak adayların, ilgili tercih kılavuzunda açıklanan sertifika veya eğitim koşullarını karşılaması gerekiyor.

Adayların başvuru öncesinde kodun güncel kılavuzdaki açıklamasını incelemesi önem taşıyor.

KPSS TERCİHİNDE NİTELİK KODLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları, adayların hangi kadrolara başvuru yapabileceğini belirleyen şartları içeriyor. Mezuniyet veya özel koşulları karşılamayan adayların ilgili kadroları tercih etmesi yerleştirme sürecinde sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle adayların tercih listesi oluşturmadan önce kadro numarasını, mezuniyet şartını ve ilgili bütün nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS NİTELİK KODLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Nitelik kodlarının güncel açıklamaları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda bulunuyor. Adaylar, kılavuzun özel koşullar ve nitelik kodları bölümlerini inceleyerek başvuru şartlarına ulaşabiliyor.

2026 KPSS önlisans sonuçlarının ardından tercih sürecine hazırlanan adaylar, güncel duyuruları ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ adresinden takip edebiliyor.