KPSS nerelerden soru çıkar?

KPSS konu dağılımı 2021 | KPSS’ye hazırlanan adaylar konu dağılımlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS’de hangi konulardan soru geliyor?

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

KPSS-A: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te yapılmıştır. A grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı).

KPSS-B: KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür. Kpss’de lise, önlisans ve lisans mezunları Kpss B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir. Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.

Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye..) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan eğitimi sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.

KPSS nerelerden soru çıkar?

KPSS ortaöğretim 120 sorudan oluşuyor konu dağılımı şöyle:

Türkçe konuları:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam, Cümle Yorumu

Paragraf (Parçada Anlam)

Sözcükte Yapı (Ekler)

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları

Zamirler

Sıfatlar

Zarflar (Belirteçler)

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiiller (Eylemler)

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

Matematik konuları:

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Eşitsizlik – Mutlak Değer,

Oran – Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem – Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

Tarih konuları:

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk – İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri

Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri

Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi

İnkılâp Tarihi

Atatürk’ün İnkılap Anlayışı

Türk İnkılabı’nın Özellikleri

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I.TBMM’nin Açılması

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi

Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

Coğrafya konuları:

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Vatandaşlık konuları:

Hukukun Temel Kavramları

Yasama

Yürütme

Yargı

Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar

İdare Hukuku

T.C. Anayasası

KPSS önlisans 120 sorudan oluşuyor. Konu dağılımı şöyle:

Türkçe konuları:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Türleri

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Matematik konuları:

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme-Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Eşitsizlik – Mutlak Değer

Oran – Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem - Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

Tarih konuları:

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Atatürk İnkılapları

Atatürk İlkeleri

Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Sonrası Dönem

Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya konuları:

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Vatandaşlık konuları:

Hukukun Temel Kavramları

Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı

Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

Yasama

Yürütme

Yargı,

Temel Hak Ve Hürriyetler,

İdare Hukuku

Güncel konular:

Bu bölümden 6 soru geliyor

KPSS lisans 120 sorudan oluşuyor.

Türkçe konuları:

Sözcük & söz gruplarının anlamı

Cümlenin anlamı ve yorumlama

Sözcük türleri

Sözcüğün yapısı & ekler

Cümlenin öğeleri

Cümle türleri

Ses olayları

Yazım kuralları

Noktalama işaretleri

Anlatım bozuklukları

Paragraf

Paragrafta anlatım yolları ve biçimler

Sözel mantık

Matematik konuları:

Temel kavramlar

Bölme, bölünebilme, OBEB, OKEK

Rasyonel & ondalık sayılar

Basit eşitsizlik

Mutlak değer

Üslü sayılar

Köklü sayılar

Faktöriyel

Çarpanlara ayırma

Oran-orantı

Denklem çözme

Sayı problemleri

Kesir problemleri

Yaş problemleri

İşçi-havuz problemleri

Hareket problemleri

Yüzde kâr-zarar, faiz problemleri

Karışım problemleri

Grafik problemleri

Kümeler

Bağıntı & fonksiyon

İşlem

Modüler aritmetik

Permütasyon-kombinasyon-olasılık

Sayısal mantık

Şekil yetenek

Geometri konuları:

Doğruda açılar

Üçgende açılar

Üçgende açı-kenar bağıntıları

Özel üçgenler

Açıortay-kenarortay bağıntıları

Üçgende alan

Üçgende benzerlik

Dörtgenler-çokgenler

Çember-daire

Analitik geometri

Katı cisimler

Tarih konuları

İslamiyet öncesi Türk devletleri

İlk Müslüman Türk devletleri

Osmanlı Devleti (siyasi)

Osmanlı Devleti (kültür & uygarlık)

20.yüzyılda Osmanlı

Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

Kurtuluş Savaşı cepheleri

İnkılap tarihi

Atatürk dönemi iç ve dış politika

Atatürk ilkeleri

Çağdaş Türk ve dünya tarihi

Coğrafya konuları:

Türkiye fiziki coğrafyası

Türkiye coğrafi konumu

Türkiye'nin yer şekilleri & su örtüsü

Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü

Toprak, doğa ve çevre

Türkiye'nin beşeri coğrafyası

Türkiye'nin ekonomik coğrafyası

Tarım

Hayvancılık ve orman

Madenler ve enerji kaynakları

Sanayi

Turizm

Ticaret

Ulaşım

Türkiye bölgeler coğrafyası

Vatandaşlık konuları:

Hukuk başlangıcı

Anayasal gelişmeler

Genel esaslar

Temel haklar

Yasama

Yürütme

Yargı

İdari yapı

Uluslararası örgütler KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

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