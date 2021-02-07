KPSS nerelerden soru çıkar?
KPSS konu dağılımı? KPSS’ye hazırlanan adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim sınav konu dağılımlarını araştırıyor. Peki, KPSS’de hangi konulardan soru geliyor? KPSS konu dağılımı | KPSS konuları 2021
KPSS konu dağılımı 2021 | KPSS’ye hazırlanan adaylar konu dağılımlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS’de hangi konulardan soru geliyor?
KPSS nedir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.
KPSS-A: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te yapılmıştır. A grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı).
KPSS-B: KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür. Kpss’de lise, önlisans ve lisans mezunları Kpss B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir. Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.
Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye..) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan eğitimi sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.
KPSS nerelerden soru çıkar?
KPSS ortaöğretim 120 sorudan oluşuyor konu dağılımı şöyle:
Türkçe konuları:
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
- Paragraf (Parçada Anlam)
- Sözcükte Yapı (Ekler)
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
- Zamirler
- Sıfatlar
- Zarflar (Belirteçler)
- Edat-Bağlaç-Ünlem
- Fiiller (Eylemler)
- Fiilimsiler (Eylemsiler)
- Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
- Cümlenin Öğeleri
- Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
- Anlatım Bozukluğu
- Sözel Mantık
Matematik konuları:
- Temel Kavramlar,
- Sayılar,
- Bölme-Bölünebilme Kuralları,
- Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
- Birinci Dereceden Denklemler,
- Rasyonel Sayılar,
- Üslü Sayılar,
- Köklü Sayılar,
- Çarpanlara Ayırma,
- Eşitsizlik – Mutlak Değer,
- Oran – Orantı,
- Problemler,
- Kümeler,
- İşlem – Modüler Aritmetik,
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Tablo ve Grafikler
Tarih konuları:
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- Türk – İslam Tarihi
- Türkiye Tarihi
- Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
- Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
- Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
- Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
- Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
- İnkılâp Tarihi
- Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
- Türk İnkılabı’nın Özellikleri
- XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
- XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
- Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- I.TBMM’nin Açılması
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
- Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
- Atatürk İlkeleri
- Cumhuriyet Dönemi Dış Politika
Coğrafya konuları:
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Vatandaşlık konuları:
- Hukukun Temel Kavramları
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
- İdare Hukuku
- T.C. Anayasası
KPSS önlisans 120 sorudan oluşuyor. Konu dağılımı şöyle:
Türkçe konuları:
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi
- Sözcük Türleri
- Cümle Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
Matematik konuları:
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Bölme-Bölünebilme Kuralları
- Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
- Birinci Dereceden Denklemler
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Eşitsizlik – Mutlak Değer
- Oran – Orantı
- Problemler
- Kümeler
- İşlem - Modüler Aritmetik,
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Tablo ve Grafikler
Tarih konuları:
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri
- Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
- Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
- XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
- XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
- XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
- XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- I. TBMM Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
- Atatürk İnkılapları
- Atatürk İlkeleri
- Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk Sonrası Dönem
- Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya konuları:
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Vatandaşlık konuları:
- Hukukun Temel Kavramları
- Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
- Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
- 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
- Yasama
- Yürütme
- Yargı,
- Temel Hak Ve Hürriyetler,
- İdare Hukuku
Güncel konular:
Bu bölümden 6 soru geliyor
KPSS lisans 120 sorudan oluşuyor.
Türkçe konuları:
- Sözcük & söz gruplarının anlamı
- Cümlenin anlamı ve yorumlama
- Sözcük türleri
- Sözcüğün yapısı & ekler
- Cümlenin öğeleri
- Cümle türleri
- Ses olayları
- Yazım kuralları
- Noktalama işaretleri
- Anlatım bozuklukları
- Paragraf
- Paragrafta anlatım yolları ve biçimler
- Sözel mantık
Matematik konuları:
- Temel kavramlar
- Bölme, bölünebilme, OBEB, OKEK
- Rasyonel & ondalık sayılar
- Basit eşitsizlik
- Mutlak değer
- Üslü sayılar
- Köklü sayılar
- Faktöriyel
- Çarpanlara ayırma
- Oran-orantı
- Denklem çözme
- Sayı problemleri
- Kesir problemleri
- Yaş problemleri
- İşçi-havuz problemleri
- Hareket problemleri
- Yüzde kâr-zarar, faiz problemleri
- Karışım problemleri
- Grafik problemleri
- Kümeler
- Bağıntı & fonksiyon
- İşlem
- Modüler aritmetik
- Permütasyon-kombinasyon-olasılık
- Sayısal mantık
- Şekil yetenek
Geometri konuları:
- Doğruda açılar
- Üçgende açılar
- Üçgende açı-kenar bağıntıları
- Özel üçgenler
- Açıortay-kenarortay bağıntıları
- Üçgende alan
- Üçgende benzerlik
- Dörtgenler-çokgenler
- Çember-daire
- Analitik geometri
- Katı cisimler
Tarih konuları
- İslamiyet öncesi Türk devletleri
- İlk Müslüman Türk devletleri
- Osmanlı Devleti (siyasi)
- Osmanlı Devleti (kültür & uygarlık)
- 20.yüzyılda Osmanlı
- Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi
- Kurtuluş Savaşı cepheleri
- İnkılap tarihi
- Atatürk dönemi iç ve dış politika
- Atatürk ilkeleri
- Çağdaş Türk ve dünya tarihi
Coğrafya konuları:
- Türkiye fiziki coğrafyası
- Türkiye coğrafi konumu
- Türkiye'nin yer şekilleri & su örtüsü
- Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü
- Toprak, doğa ve çevre
- Türkiye'nin beşeri coğrafyası
- Türkiye'nin ekonomik coğrafyası
- Tarım
- Hayvancılık ve orman
- Madenler ve enerji kaynakları
- Sanayi
- Turizm
- Ticaret
- Ulaşım
- Türkiye bölgeler coğrafyası
Vatandaşlık konuları:
- Hukuk başlangıcı
- Anayasal gelişmeler
- Genel esaslar
- Temel haklar
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdari yapı
- Uluslararası örgütler
KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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