KPSS lisans oturumu sınavı iptal edildi. Sınavın iptalinin ardından adaylar ‘KPSS yeniden ne zaman yapılacak?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

KPSS ne zaman yapılacak? KPSS son dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun,"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Konuyla ilgili yeni detaylar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.