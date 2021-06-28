KPSS ne zaman?
Kamuda memur olmak için KPSS oturumlarına katılım sağlama planı yapan binlerce memur adayı, 14 Haziran'da biten başvuru etabının ardından sınav tarihine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav tarihini merak eden adaylar, resmi bilgileri sorguluyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman?
2020-2021 Eğitim yılının KPSS lisans başvuruları sona erdi. KPSS önlisans ve ortaöğretim oturumları için büyük merak başladı. KPSS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman? soruları yoğun ilgi görüyor. Peki ÖSYM KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini yayımladı mı?
KPSS ne zaman?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45