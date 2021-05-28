KPSS lisans sınavı için başvurular başladı mı 2021? KPSS lisans başvuru ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

2021 KPSS lisans sınav başvuru ücreti başvuru işlemine saatler kala merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yılda sınav ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 KPSS lisans başvuru ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

KPSS lisans sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, 28.05.2021 ve 12:0014.06.2021 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. KPSS lisans sınavının sınav ücreti ÖSYM tarafından, her bir oturum için 90 TL olarak belirlendiği duyurusu yapıldı.

2021 KPSS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)