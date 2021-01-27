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Ekonomi KPSS lisans önlisans ortaöğretim alımları var mı? KPSS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?
Ekonomi

KPSS lisans önlisans ortaöğretim alımları var mı? KPSS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS lisans önlisans ortaöğretim başvurusu yapacaklar, 2021 KPSS kamu alımları tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına girecek adaylar bir yandan 2021 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihini merak ederken diğer yandan ise KPPSS kamu alımı tercih başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 KPSS tercih ve yerleştirme tarihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:00:00 -
KPSS lisans önlisans ortaöğretim alımları var mı? KPSS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2021 KPSS sınav takvimini açıkladı. 2021 KPSS sınavı ne zaman?  Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak. KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2021 KPSS tercihlerinin ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı. Peki KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 KPSS tercih ve yerleştirme tarihleri

Bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2021/1 ve KPSS 2021/2 yerleştirmeleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimine dair bilgiler verdi.

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü anlatan Selçuk, şu bilgileri verdi: “Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS kamu alımı tercih kılavuzu ve taban puanları için tıklayın

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