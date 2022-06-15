KPSS lisans geç başvuruları ne zaman son? KPSS lisans geç başvurular ne zaman başladı ne zaman bitecek?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmesi gerekiyor. KPSS lisans başvurusunda bulunmayanlar geç başvuru işleminin ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, KPP lisans geç başvuruları ne zaman son?
KPSS’ye hazırlananlar başvuruların ne zaman alınacağını, geç başvuruların ne zaman yapılabileceğini araştırıyor. Peki, KPSS lisans geç başvuruları ayın kaçında alınacak?
KPSS lisans geç başvuruları ne zaman son? KPSS lisans geç başvurular ne zaman başladı ne zaman bitecek?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri 6 Haziran 2022 saat 23.59’da sona erdi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15 Haziran'da alınmaya başladı. Geç başvuru işlemi 16 Haziran Perşembe saat 23.59'da sona erecek. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS sınavı takvimi:
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.
2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.