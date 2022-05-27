KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi:
KPSS lisans başvuruları bitti mi? KPSS hazırlıklarını sürdürenler sınavın ne zaman yapılacağını, başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuruları hangi gün bitecek? KPSS lisans başvuru ücreti 2022:
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmeleri gerekiyor. KPSS hazırlıklarını sürdürenler ise sınav başvurularının nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. KPSS 2022 başvuru tarihi:
KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi:
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri 6 Haziran 2022 saat 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri sayfası üzerinden yapılıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihleri ise 15-16 Haziran'da alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL