  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS Lisans başvuruları için son gün 6 Haziran
Eğitim

KPSS Lisans başvuruları için son gün 6 Haziran

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans’ın genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde alınacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 7-17 Ekim tarihlerinde olacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:45:00 -
KPSS Lisans başvuruları için son gün 6 Haziran

2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz’da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos’ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi, 27 Kasım’da yapılacak.

Adayların tümünün, 31 Temmuz’daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay