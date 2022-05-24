KPSS lisans başvuruları 2022 başladı mı? 2022 KPSS başvurusu ne zamana kadar yapılacak?
KPSS lisans başvuru takvimi |Kamuda çalışmak isteyen ve KPSS hazırlıklarını sürdürenler sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuruları nereden nasıl yapılıyor? KPSS lisans başvuru ekranı:
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için KPSS puanına ihtiyaç duyuluyor. Lisans mezunları KPSS başvurularının ne zaman başlayacağını, başvuru takvimini araştırmaya başladı. Peki, başvuru işlemleri ne zaman son?
KPSS lisans başvuruları 2022 başladı mı? 2022 KPSS başvurusu ne zamana kadar yapılacak?
KPSS lisans sınavı 31 Temmuz'da, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. KPSS lisans sınavı başvuruları ise 24 Mayıs Salı günü başladı. KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 6 Haziran 2022'de saat 23.59'da sona erecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihleri ise 15-16 Haziran'da alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS lisans başvuru işlemleri belirtilen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri sayfası AİS üzerinden alınıyor.