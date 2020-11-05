KPSS lisans atama puanları
KPSS Lisans ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS'ye katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmesiyle KPSS atama puanları 2020 listesini araştırmaya başladı. KPSS atama puanları memur adayları tarafından merak konusu oldu. İşte ÖSYM'nin sayfasında yer alan KPSS atama puanları...
KPSS Lisans ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS'ye katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmesiyle KPSS atama puanları 2020 listesini araştırmaya başladı. KPSS atama puanları memur adayları tarafından merak konusu oldu. İşte ÖSYM'nin sayfasında yer alan KPSS atama puanları...
KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları adayların erişimine açılmasının ardından KPSS atama puanları merak konusu oldu. Sonuçlarını öğrenen memur adayları gözlerini 2020 atanma puanlarına çevirdi. Bunun üzerine araştırma yapan adaylar için ÖSYM'nin sayfasında yer alan KPSS atama puanları haberimizde. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS atama puanları 2020…
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