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Eğitim KPSS için suç duyurusunda bulunuldu mu? KPSS son durum
Eğitim

KPSS için suç duyurusunda bulunuldu mu? KPSS son durum

Milyonlar KPSS ile ilgili son durumu yakından takip ediyor. Bu sebeple ‘KPSS son durum nedir?’ konusunun cevabı araştırılıyor. Peki, KPSS ne olacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-03 20:24:00 -
KPSS için suç duyurusunda bulunuldu mu? KPSS son durum

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için talimat verdi. Peki, KPSS ile ilgili son gelişmeler nedir?

KPSS için suç duyurusunda bulunuldu mu? KPSS son durum

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı. DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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