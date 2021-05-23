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Eğitim KPSS için başvurular ne zaman alınacak? 2021 KPSS lisans başvuru tarihi
Eğitim

KPSS için başvurular ne zaman alınacak? 2021 KPSS lisans başvuru tarihi

KPSS lisans sınavı için adaylar heyecanlı. KPSS sınavı için yoğun çaba sarf eden kişiler KPSS 2021 başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS için başvurular ne zaman alınacak? İşte 2021 KPSS lisans başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:05:00 -
KPSS için başvurular ne zaman alınacak? 2021 KPSS lisans başvuru tarihi

2021 KPSS için hazırlanan milyonlarca memur adayı, sınava 3 aydan az bir zaman kala KPSS başvuruları için araştırmalara koyuldu. 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arayan adaylar, ÖSYM’nin yayınladığı 2021 sınav takvimini inceliyor.

KPSS için başvurular ne zaman alınacak?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS 2021 ne zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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