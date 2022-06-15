Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS başvuru işlemlerinin ne zaman olduğunu, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar yatacak?

KPSS geç başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama, "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) için 15-16 Haziran 2022 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 16 Haziran 2022 saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri 6 Haziran 2022 saat 23.59’da sona erdi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15 Haziran'da alınmaya başladı. Geç başvuru işlemi 16 Haziran Perşembe saat 23.59'da sona erecek. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu normal başvuru tarihinde 115,00 TL olarak ödendi. Geç başvuruda ödeme 172,5 TL olarak ödeniyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları başvuru ücreti 80,00 TL’ydi. Geç başvuru ücreti ise 120 TL olarak alınıyor.

ÖABT normal başvuru tarihinde 115,00 TL olarak ödendi geç başvuru ücreti ise 172,5 TL olarak ödeniyor.

KPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM AİS web sitesi üzerinden yapılıyor.