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Eğitim KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?
Eğitim

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapmak isteyen adayların girdiği sınavdır. Adaylar, KPSS sınavının, geç başvuru tarihini araştırmakta. Peki, KPSS sınavının geç başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 21:21:00 -
KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS başvuruları 2021 yılının 28 Mayıs tarihinde başlayıp ve 14 Haziran’da sona ermişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava başvuru yapamayan adaylar için ek süre verildiği duyuruldu. Peki, KPSS sınavına en son ne zaman başvuru yapılır? İşte merak edilen haberin detayları…

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM Başkanlığı tarafından bu yıl Lisans düzeyinden gerçekleştirilecek KPSS sınavı için geç başvuru işlemleri 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri sistemi sayfası üzerinden geç başvuru ücretini ödeyerek T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecekler.

 

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