KPSS geç başvuru tarihi 2021
2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS geç başvuru günü ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi!
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları sona erdi. 2021 KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2021 KPSS geç başvuru nasıl yapılır?
KPSS geç başvuru tarihi 2021
KPSS 2021 geç başvurusu ise 22 - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22-23 Haziran tarihi arasında alınacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.
KPSS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.