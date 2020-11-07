KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurusu ne zaman?
2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurusu ne zaman?
KPSS DHBT başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri olarak görev almak isteyen adaylar sabırsızlıkla DHBY başvurularını bekliyordu. Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
DHBT ne zaman?
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.