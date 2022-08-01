KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü yapıldı. Lisans sınavının ardından 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı.

KPSS DHBT ne zaman? 2022 KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri...

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuru işlemleri 7-17 Ekim tarihlerinde alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. KPSS DHBT 27 Kasım 2022'de yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.