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Eğitim KPSS DHBT başvuru tarihi ne zaman? Sınav ne zaman?
Eğitim

KPSS DHBT başvuru tarihi ne zaman? Sınav ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS DHBT sınavının başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin sınav takviminde yayımlanan tarihler merak konusu oldu. Peki KPSS DHBT başvuru tarihi ne zaman başlıyacak? KPSS DHBT ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:44:00 -
KPSS DHBT başvuru tarihi ne zaman? Sınav ne zaman?

KPSS 2020 sınavlarının son oturumu olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının başvurularının başlamasına çok kısa bir süre kaldı. KPSS DHBT sınavına katılacak adayların merakla beklediği tarihler gündemde. KPSS DHBT başvuru tarihi 2020 ne zaman başlıyacak? KPSS DHBT ne zaman yapılacak? Sınava girecek adaylar bu sorulara cevap arıyor. İşte KPSS DHBT 2020 hakkında detaylar…

KPSS DHBT başvuru tarihi ne zaman başlayacak?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT geç başvuru günü ne zaman?

KPSS DHBT başvuru tarihlerinde başvurusunu yapamayan adayların,

KPSS DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde alınacak.

KPSS DHBT 2020 sınav tarihi ne zaman?

KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde duyurulacak.

 

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