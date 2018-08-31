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KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, 2018 KPSS lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren adayların cevap kağıtlarını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açtı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:57
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren adayların cevap kağıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren kişilerin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:57
  1. KPSS
  2. KPSS cevap kağıtları
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